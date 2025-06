Compravendite immobiliari: scambi in crescita (+11%) rispetto al 2024

(Teleborsa) - Le grandi città trainano la crescita del residenziale. Gli scambi di immobili residenziali fanno segnare un incremento dell'11% rispetto allo stesso trimestre del 2024 e che riguarda, anche se con intensità diverse, tutte le aree territoriali, sia nei capoluoghisia nei comuni minori. Trainano le grandi città come Genova, Torino e Roma. Agevola la crescita anche la flessione dei tassi di interesse sui mutui ipotecari: la quota di acquisti assistiti da mutui segna un incremento di quasi 7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto rilevano lecon i dati sulle compravendite nel settore residenziale, non residenziale e dei terreni nel primo trimestre del 2025, disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.La quota di abitazioni acquistate nel I trimestre del 2025 da persone fisiche che hanno fatto ricorso ad unsale al 45,8%, 4 punti percentuali in più rispetto al trimestre precedente, e il tasso di interesse medio applicato alla prima rata scende al 3,2%. Rimane sopra il 70% la quota di acquisti di abitazioni cone scende sotto il 6% la quota di acquisti di abitazioni diIn Italia, secondo l'ISTAT, isonorispetto al trimestre precedente e del 4,5% nei confronti dello stesso periodo del 2023. La crescita tendenziale dell'IPAB si deve soprattutto ai prezzi delleabitazioni nuove, che aumentano del 9,4% (in accelerazione rispetto al +8,9% del trimestre precedente), e, in misura più contenuta, a quelli delle esistenti che registrano un incremento del 3,4% (da +2,7% del terzo trimestre).Nelil numero di abitazioni per le quali è stato registrato un nuovo contratto nel I trimestre del 2025 è in aumento, +1% rispetto allo stesso trimestre del 2024. Nel dettaglio dei segmenti di mercato individuati per le locazioni, sono in crescita i contratti ordinari transitori e quelli agevolati a canone concordato e per studenti, mentre sono in calo i contratti ordinari di lungo periodo.Il canone annuo complessivo pattutito nei nuovi contratti ammonta in questo trimestre a circa 1,9 miliardi di euro, +5% su base tendenziale, ed è in crescita per tutti i segmenti di mercato analizzati., che cresce del 5% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Bene, in particolare, le transazioni di negozi e depositi commerciali al Sud e nelle Isole. Leggero calo (-2,3%), invece, per le compravendite dei terreni nonostante i dati positivi registrati nel Nord del Paese.