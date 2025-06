Immobiliare 2025: mercato in crescita tra ripresa della domanda e offerta in calo

(Teleborsa) - Nelrispetto ai livelli dell’anno precedente, e raggiungeranno quota, il mercato tuttavia risentirà fortemente di dinamiche opposte. È il quadro che emerge dall’ultima edizione dell’sul mercato immobiliare residenziale italiano in cui si esaminano i dati del I quadrimestre 2025.Lasottolinea che gli, spinti dal calo dei tassi di interesse sui mutui, e da una sempre maggiore attenzione per l’; allo stesso tempo tuttavia devono prendere in considerazione fattori come le quotazioni di mercato in crescita, i costi di ristrutturazione elevati e un livello dei salari medi che limita fortemente le possibilità di accesso al credito.Secondoi prezzi delle abitazioni sono rimasti sostanzialmente stabili (63,4%), ma una percentuale significativa degli intervistati (30,6%) ritiene cheÈ il risultato di una domanda di acquisto stabile (56,8%) o addirittura in crescita (23,9%), e di un’offerta agli stessi livelli dell’anno scorso (44,1%) o in calo (43,8%). Il numero delle compravendite nel I quadrimestre rimane sostanzialmente stabile per la maggior parte degli intervistati (57,6%), cala per il 28,4%, cresce per il 13,9%."Il primo quadrimestre – sottolinea il- viene considerato dagli agenti FIMAA sostanzialmentedomanda, numero di transazioni, prezzi; ma, se queste prime tre voci hanno una tendenza all’aumento, si avverte però una tendenza alla riduzione dell’offerta di immobili sul mercato. La maggior richiesta contrapposta alla minor offerta influenza la tendenza al rialzo dei prezzi. La visione degli operatori immobiliari FIMAA per il prossimo quadrimestre è dicosì come per il numero di transazioni, mentre potrebbe ravvisarsi ancora una contrazione dell'offerta immobiliare e la probabile conseguenza di un ulteriore incremento dei prezzi per le nuove unità e per quelle riqualificate ed efficientate energeticamente".Secondo Taverna, infatti, "le attese degli agenti immobiliari FIMAA sulla stabilità dei prezziAnche la percentuale di coloro che prevedono l’aumento dei prezzi sale al 35% rispetto al 18% previsto nel quadrimestre precedente. I principali fattori che sosterranno il mercato nel prossimo periodo saranno l'ulteriore calo dei tassi di interesse (39,7%, ma questo dato era al 56,9% nella precedente rilevazione), oltre alla crescente volontà di acquistare un immobile, anche come investimento (espressione del 30,7% degli operatori), fermo restando l'interesse verso le unità con minori spese di gestione".I fattori che invece rallenteranno il mercato nei mesi a venire sono principalmente gli elevati costi di ristrutturazione (29,8%, in evidente crescita rispetto al 22,5% della precedente rilevazione) e(21,2%, era al 20,8% nel quadrimestre precedente). Pesano anche il fatto che le abitazioni in vendita non rispecchino le richieste della domanda (16,4%), e la scarsa efficienza energetica (9,9%)."Rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente – spiega il-, i prezzi delle abitazioni sono mediamente in aumento del 4,5% ma si accentua il distacco di crescita tra le abitazioni nuove (+9,4%) e quelle usate (+3,4%) per diversi motivi: l’attenzione crescente per l’efficientamento energetico e le regole che derivano dalla UE, ma principalmente dalla distribuzione degli spazi che nelle abitazioni usate restano sempre più lontane dalle esigenze attuali ed uniformarle (ove possibile) genera ulteriori costi di ristrutturazione.– conclude -, i prezzi delle nuove abitazioni (che scarseggiano nell’offerta: nello scorso anno solo l'8,6% delle transazioni residenziali ha riguardato le nuove abitazioni) sono amentre per quelle usate solo del 12,4%".