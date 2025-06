Inditex, vendite 1° trimestre in crescita dell'1,5% e utile a 1,3 miliardi

Inditex

(Teleborsa) -, holding spagnola proprietaria delle catene Zara, Pull&Bear, Bershka e altri, ha chiuso ildi euro. Le vendite a tassi di cambio costanti hanno registrato un incremento del 4,2%, mentre il dato corretto per gli effetti del calendario mostra una crescita del 5,3%.L'utile lordo si è attestato a 5 miliardi con un(-4 punti base rispetto al pari periodo dell’anno precedente). I costi operativi sono saliti del 2,3%.a 2,4 miliardi di euro mentrea 1,6 miliardi di euro. L'utile ante imposte è rimasto stabile a 1,7 miliardi di euro eè aumentato del 0,8%di euro., il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti un, che sarà distribuito in due tranche uguali per un valore di 0,84 euro per azione l’una: il primo pagamento è stato effettuato il 2 maggio 2025 mentre il secondo pagamento sarà effettuato il 3 novembre 2025.