Airbus, Vietjet ordina 100 A321neo con possibilità di aggiungerne altri 50

Airbus

(Teleborsa) -, la più grande compagnia aerea privata del Vietnam, ha firmato un Memorandum d'Intesa (MoU) con, colosso europeo dell'aviazione, per un nuovo, con la possibilità di aggiungerne altri 50 in futuro. L'accordo è stato firmato durante il Salone dell'Aeronautica e del Mare di Parigi."Il nostro ultimo accordo arriva poche settimane dopo che la compagnia aerea ha effettuato un ulteriore ordine per un aeromobile widebody A330neo - ha dichiarato Benoit de Saint-Exupery - Insieme, l'A321neo e l'A330neo saranno i partner perfetti per Vietjet per continuare a volare,sulla sua rete".Con una flotta di oltre 100 aeromobili Airbus, Vietjet continua ad espandere la sua rete globale e a modernizzare la flotta. L'A321neo è il membro più grande della, la più venduta di Airbus. Alla fine di maggio 2025, oltre 90 clienti in tutto il mondo avevano ordinato più di 7.000 aeromobili A321neo.