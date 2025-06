Listini europei volano sulla tregua tra Israele e Iran

Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee.Apertura lanciata per i listini europei dopo l'inizio della tregua trache aumenta la fiducia dei consumatori su un ridimensionamento della crisi in corso in. Dopo l'annuncio di Trump arrivato nella notte italiana, sono arrivate le conferme israeliane così come dai media di Teheran. Il presidente americano in un'intervista esclusiva a Nbc News ha poi aggiunto che latra Israele e Iran è finita e che il cessate il fuoco è "illimitato".A Piazza Affari volano i titoli didopo l'indiscrezione di Reuters sull'ok del Consiglio di vigilanza della BCE all'che vede coinvolti i due istituti di credito. L'agenzia ha spiegato che si attende ora la ratifica formale da parte del consiglio direttivo della BCE.In rally anchedopo che gli analisti di Deutsche Bank hanno avviato la copertura con una raccomandazione "Buy" e un target price a 67 euro per azione.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,16. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 3.321,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,85%, scendendo fino a 65,99 dollari per barile.Scende molto lo, raggiungendo +89 punti base, con un deciso calo di 5 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,40%.decolla, con un importante progresso dell'1,77%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,38%, eavanza dell'1,38%.Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 39.366 punti; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,37% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 41.785 punti.In denaro il(+1,43%); sulla stessa tendenza, su di giri il(+1,81%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 5,88%.Svettache segna un importante progresso del 4,64%.Vola, con una marcata risalita del 4,01%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 3,48%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,82%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,82%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,09%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,23%.Tra i(+4,02%),(+3,81%),(+3,63%) e(+3,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,98%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,93%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,67%.