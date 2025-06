Bper Banca, Ops su Banca Popolare di Sondrio al via il 16 giugno dopo ok Consob

BPER Banca

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Laha approvato il documento di offerta relativo all’promossa dasulla totalità delle azioni ordinarie di, incluse le azioni proprie direttamente e indirettamente detenute, di volta in volta, da BP Sondrio, dedotte le azioni di BP Sondrio già detenute da BPER.Per ciascuna azione di BP Sondrio portata in adesione all’Offerta, BPER riconoscerà un corrispettivo unitario rappresentato da, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di BPER già in circolazione alla data di emissione, fatti salvi gli aggiustamenti descritti nel Documento di Offerta.Il, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle 8:30 (ora italiana) dele terminerà alle 17:30 (ora italiana) dell’11 luglio 2025 (salvo proroghe) e, pertanto, sarà pari a 20 giorni di borsa aperta. L’11 luglio 2025 rappresenterà, quindi, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile.Ilaperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia – salvo proroghe del Periodo di Adesione – il giorno 18 luglio 2025, l’Offerente pagherà ilQualora siano soddisfatte le relative condizioni, entro il giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento, il Periodo di Adesione dovrà essere riaperto per 5 giorni di borsa aperta e precisamente, salvo eventuali proroghe del Periodo di Adesione, per le sedute del 21 luglio, 22 luglio, 23 luglio, 24 luglio e 25 luglio 2025. Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del, ossia – salvo proroghe del Periodo di Adesione – il giorno 1° agosto 2025, l’Offerente pagherà il Corrispettivo a ciascun azionista di BP Sondrio che abbia aderito all’Offerta nel corso della Riapertura dei Termini.