Startup innovative: il manifatturiero si conferma strategico

(Teleborsa) - Il comparto manifatturiero si conferma pilastro centrale dell'economia italiana e uno dei principali ambiti di sviluppo per le startup innovative. Come evidenziano i dati più recenti di Unioncamere e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (giugno 2024), il 12,9% delle quasi 15mila startup innovative italiane opera oggi nel manifatturiero, mentre circa l'80% si concentra nei servizi alle imprese, in particolare nella produzione di software (44,2%) e nella ricerca e sviluppo (14,6%). Numeri che sottolineano come la manifattura, storico motore dell'export nazionale, stia diventando sempre più attrattiva per giovani imprenditori e investitori, e come il dialogo tra startup e industria sia fondamentale per accelerare il processo di innovazione e digitalizzazione del tessuto produttivo. Dalospiterà la, la principale manifestazione dedicata all'industria manifatturiera in Italia, che conferma il suo ruolo di punto di riferimento per le imprese del settore e per tutto l'ecosistema dell'innovazione applicata.In questo contesto, torna protagonista laun appuntamento dedicato a promuovere il dialogo sull'innovazione tra startup e aziende, in un contesto altamente specializzato. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di mettere in relazione startup innovative e aziende consolidate, favorendo la contaminazione di know-how, la sperimentazione di nuovi modelli di business e la diffusione di tecnologie abilitanti nei processi produttivi. Nel corso delle passate edizioni, Start Up Factory ha visto la partecipazione di decine di startup ad alto contenuto tecnologico – dai sistemi di intelligenza artificiale applicata alla robotica, fino alle soluzioni di automazione e cybersecurity industriale – testimoniando la crescente vitalità e la qualità dell'ecosistema nazionale dell'innovazione.Secondo inumero delleha ormai raggiunto le 15mila unità, a conferma della resilienza e della dinamicità dell'ecosistema italiano, nonostante le sfide del contesto internazionale. A questo si aggiunge la crescita costante delle PMI innovative, che continuano a incrementare la loro presenza e il loro peso specifico all'interno del panorama produttivo nazionale. In questo scenario, la manifattura si conferma non solo come ambito chiave per l'adozione di soluzioni digitali avanzate, ma anche come settore strategico per il futuro competitivo dell'Italia.una vetrina per le giovani realtà imprenditoriali che propongono soluzioni all'avanguardia per il settore manifatturiero. L'area sarà animata da eventi, tavole rotonde e sessioni di networking pensate per favorire l'incontro tra startup, investitori, aziende consolidate e attori dell'ecosistema innovativo."Il team di Industrio Ventures è felice di dare nuovamente il suo contributo a Start Up Factory, coinvolgendo alcuni dei più stimati esperti in settori strategici per la nostra economia come la microelettronica, la robotica, il Material Testing e la Cybersecurity, e soprattutto dando voce alle startup early stage e agli spinoff tecnoscientifici" sottolineares, acceleratore e investitore in startup industriali, che coordina l'iniziativa."MECSPE ha sempre avuto uno sguardo attento verso l'innovazione e la trasformazione industriale. Siamo orgogliosi di dare spazio alle startup, che rappresentano il motore del cambiamento e della crescita tecnologica nel nostro Paese. Start Up Factory è diventato un punto di incontro fondamentale tra nuove idee e imprese consolidate, una leva decisiva per la competitività del settore manifatturiero italiano"affermaNel frattempo, l'attenzione di MECSPE per l'innovazione manifatturiera proseguirà con la, in programma dal 27 al 29 novembre 2025 presso la Fiera del Levante: un nuovo momento di incontro e confronto per tutte le aziende e i professionisti del settore del Centro-Sud Italia.