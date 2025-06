Interpump Group, accordo vincolante per l'acquisizione di Padoan

Interpump Group

(Teleborsa) -annuncia di aver sottoscritto un, tramite la sua controllatae con efficacia dal 1° luglio 2025, del 65% del capitale di, società specializzata nel settore dei serbatoi per veicoli industriali e per macchinari.Fondata nel 1937 con sede a Olmi di S. Biagio di Callalta (TV) e oltre 50 dipendenti, la Società ha chiuso il 2024 con undi circa 15 milioni di euro e unsuperiore al 17%. Padoan è stata valutata circaper il 100% (Enterprise Value) e sono già stati definiti i meccanismi di "" attraverso i quali Interpump Group potrà acquisire le rimanenti quote a partire da luglio 2030.L'ingresso del Gruppo nel settore dei serbatoi è datato 2011 con l’acquisizione di, uno dei leader americani nella produzione e vendita dei serbatoi perper il mercato dei veicoli industriali; con l’acquisto di Padoan il Gruppo costruisce in Europa una presenza altrettanto importante., Presidente Esecutivo di Interpump Group, ha sottolineato come “siano tre le ragioni che permettono di definire Padoan come un target ideale per il nostro Gruppo: la Società ci permette di ampliare la gamma prodotti, di sfruttare le sinergie con altri prodotti del nostro portafoglio e infine di costruire una presenza di settore in Europa forte tanto quanto quella che il Gruppo detiene in Nord America".