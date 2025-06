ILPRA, accordo vincolante per l'acquisizione del 90% di Gelmini

ILPRA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del packaging, ha sottoscritto unfinalizzato ad acquisire il 90% del capitale sociale diFondata nel 1978 e con sede a Parma, Gelmini opera nella progettazione e realizzazione di macchine e sistemi per la lavorazione ed il confezionamento di. Nel 2024 ha realizzato un fatturato pari a, un totale attivo pari a 6,8 milioni di euro e un Indebitamento Finanziario Netto, in rapporto di circa 3,5 volte rispetto alla marginalità operativa, pari a 972 migliaia di euro., Presidente e Amministratore Delegato di ILPRA: "La presente acquisizione è strategica per il gruppo Ilpra, in quanto ci permetterà di esprimere importantissime sinergie produttive tra le società del gruppo e Gelmini".L’Operazione avverrà tramite l’acquisizione del 78% del capitale sociale di Gelmini da Futura Holding e del 12% del capitale sociale dal Signor Gaspari Vittorio. Il corrispettivo dell’operazione è stato concordato inche saranno corrisposti, per cassa, al closing, oltre ad un "earn out" pari a 1,35 milioni di euro da corrispondere in 3 anni, al raggiungimento di target correlati al fatturato ed all’EBITDA margin., rappresentante legale di Futura Holding, verrà nominato Presidente e Amministratore Delegato di Gelmini e resterà in carica sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025; i restanti consiglieri verranno designati da ILPRA S.p.A.Ildell’operazione è previsto entro la fine di luglio 2025.