Kering, il board ufficializza Luca de Meo come CEO. Pinault resta presidente

(Teleborsa) - Ildi, colosso francese del lusso, hadel Gruppo, su raccomandazione del Comitato Nomine e Governance. Questa decisione, voluta dal presidente Francois-Henri Pinault, segna "un passo decisivo" nell'evoluzione della governance di Kering e "rafforza la leadership del Gruppo, che entra in una nuova fase del suo sviluppo", si legge in una nota. Nell'ambito di una, il ruolo di presidente, ricoperto da Francois-Henri Pinault, sarà separato da quello di CEO.Queste modifiche entreranno in vigore con la decisione del board che si terrà dopo l'convocata per il 9 settembre 2025. Luca de Meo2025."Dopo vent'anni trascorsi a trasformare Kering in un importante attore globale del lusso, il- ha commentato Pinault - Dal 2023, ho avviato una riflessione sull'evoluzione della governance del Gruppo. È in questo contesto che ho incontrato Luca de Meo. La sua esperienza alla guida di un gruppo internazionale quotato in borsa, la sua profonda conoscenza dei marchi e il suo senso di una cultura aziendale forte e rispettosa mi hanno convinto che fosse il leader che cercavo per portare una nuova visione e guidare questo capitolo della storia del nostro Gruppo"."Desidero ringraziare Francois-Henri Pinault e il board per avermi scelto per guidare Kering in questa nuova fase di sviluppo - ha detto de Meo - Affronto questadel Gruppo e dalla competenza delle sue persone. Sono convinto che insieme continueremo a rendere Kering un attore essenziale nel settore del lusso".Luca de Meo, nato a Milano nel 1967, ha. Ha iniziato la sua carriera in Renault nel 1992, prima di entrare in Toyota Europa. Successivamente è entrato a far parte del Gruppo Fiat, dove ha ricoperto gli incarichi di Direttore delle divisioni Lancia, Fiat e Alfa Romeo, Amministratore Delegato di Abarth e Direttore Marketing del Gruppo Fiat. Nel 2009 è entrato a far parte del Gruppocome Direttore Marketing del Gruppo e della Marca Volkswagen. Nel 2012 è stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione di AUDI, responsabile delle Vendite e del Marketing. Da novembre 2015 a gennaio 2020 è stato Presidente di SEAT e CUPRA, membro dei Consigli di Sorveglianza di Ducati e Lamborghini e Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen in Spagna. Da luglio 2020, è CEO del Gruppoe, da gennaio 2021, membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo. Da gennaio 2021 a febbraio 2023 è stato anche Amministratore Delegato della Marca Renault. Da gennaio 2023 a dicembre 2024 è stato Presidente dell'Associazione Europea dei Costruttori di Automobili (ACEA). Da novembre 2023 a marzo 2025 è stato anche Amministratore Delegato di Ampere, leader europeo nei veicoli a zero emissioni e software-defined. Da aprile 2021 a ottobre 2022 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di