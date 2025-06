Mastercard, accordo con Fiserv per accelerare adozione mainstream delle stablecoin

Mastercard

Fiserv

(Teleborsa) -, colosso statunitense dei pagamenti, sta rafforzando la sua partnership con, azienda statunitense che fornisce soluzioni tecnologiche per pagamenti e servizi finanziari, perdi quest'ultima,, ampliando l'adozione e l'utilità delle stablecoin per i loro clienti condivisi in tutto il mondo.Offrendo FIUSD sulla rete di pagamenti globale di Mastercard, persone e aziende possono utilizzare il nuovo token programmabile basato su blockchain pressoMastercard e Fiserv esploreranno aree chiave per risolvere le sfide e le opportunità concrete per l'adozione e l'utilità delle stablecoin, tra cui: efficiente accelerazione e svincolo dei fondi, consentendo a consumatori e aziende di passare agevolmente da fiat a FIUSD; permesso ai commercianti di effettuare pagamenti in FIUSD; connettività alla rete multi-token Mastercard (MTN);per clienti comuni, consentendo a consumatori e aziende di effettuare pagamenti FIUSD ovunque nel mondo in cui Mastercard è accettata."Questa collaborazione con Fiserv stacome le valute fiat, guidando la scelta e l'innovazione per tutti - ha affermato Chiro Aikat, co-presidente di Mastercard per le Americhe - Sfruttando la potenza della rete Mastercard e le nostre profonde competenze nel settore degli asset digitali, stiamo creando un ecosistema solido che unisce i servizi finanziari tradizionali con gli asset digitali".