ICOP, accordo vincolante con FLS per la maggioranza di Palingeo

(Teleborsa) -, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un accordo vincolante con F.L.S. Holding per acquisire ildi, azienda leader nella geotecnica. L’operazione, dal valore complessivo di circa, porterà al lancio di un’OPA obbligatoria al prezzo di 6 euro per azione, con l’obiettivo di delistare Palingeo da Euronext Growth Milan.L’operazione strategica punta a creare un nuovo gruppo di riferimento europeo nel settore delle, grazie all’integrazione tra le competenze complementari di ICOP e Palingeo. Ilè previsto entro settembre 2025.entreranno nel capitale di ICOP con una quota dele manterranno un ruolo operativo per garantire la continuità gestionale.L’unione permetterà di aumentare la, accelerare l’adozione di tecnologie avanzate e rafforzare la presenza internazionale del nuovo gruppo.Ai sensi dell’Accordo Quadro, al closing, i soci fondatori di Palingeo sottoscriveranno appositi accordi di management, al fine di garantire la piena continuità operativa e creare valore industriale di lungo periodo in virtù della partnership con ICOP.