Nucleare, Palantir entra nel settore con software AI per accelerare la costruzione di reattori

Palantir Technologies

(Teleborsa) -, colosso della fornitura di sistemi operativi aziendali, ha annunciato oggi unadi prodotto con, azienda specializzata nell'implementazione di impianti nucleari su scala gigawatt in America e pioniera nella modernizzazione delle costruzioni nucleari. Insieme, le aziende svilupperanno e implementeranno congiuntamente, il, progettato esclusivamente per le. "NOS trasformerà la costruzione di reattori nucleari in un processo prevedibile e basato sui dati, consentendo a The Nuclear Company di costruire impianti in modo più rapido, sicuro e a costi inferiori", si legge in una nota congiunta."Nonostante la necessità di un'energia di base stabile e pulita derivante dal nucleare, le maggiori sfide che il settore, che crea posti di lavoro ben retribuiti per i capifamiglia, deve affrontare sono il fatto che isono quasi sempre fuori budget e in ritardo sui tempi previsti. Costruito sulla piattaforma Foundry di Palantir, NOS semplificherà ilper The Nuclear Company", ha sottolineato l'azienda."Il futuro della sicurezza e della sovranità energetica sarà plasmato dalla nostra capacità di implementare tecnologie avanzate su larga scala – ha dichiarato, Responsabile Difesa di Palantir Technologies –. Questa partnership segna la prima volta in cui il software di Palantir verrà utilizzato per alimentare la prossima generazione di infrastrutture per l'energia nucleare. Integrando il nostro sistema operativo con l'ambiziosa visione di The Nuclear Company, stiamo gettando le basi per una nuova era di sistemi energetici resilienti, intelligenti e sicuri negli Stati Uniti e nel resto del mondo"."La nostra missione è costruire l'energia nucleare come un tempo l'America realizzava i suoi più grandi progetti infrastrutturali: in modo rapido, sicuro e su larga scala – ha affermato, fondatore e CEO di The Nuclear Company –. Con Palantir, abbiamo un partner tecnologico che condivide il nostro senso di urgenza e comprende che il nucleare non è solo una questione energetica, ma un imperativo per la sicurezza nazionale. NOS è il modo in cui spezziamo finalmente il ciclo dei ritardi, realizziamo un nuovo futuro energetico e proteggiamo la leadership nucleare americana dalla Cina, in modo da non perderla come è successo con l'industria manifatturiera decenni fa".