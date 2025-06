newcleo, Andrea Ruben Levi nominato presidente. Fatturato 2024 a 70 milioni di euro

(Teleborsa) -, azienda francese che sviluppa una tecnologia innovativa per la produzione di energia nucleare, ha comunicato che. La decisione di separare le funzioni di presidente e CEO riflette la maturità dell'azienda e l'adozione di pratiche di governance best-in-class, in linea con l'ambizioso piano di crescita della società, si legge in una nota."La nomina di Andrea Ruben Levi a presidente giunge in un momento chiave dell'evoluzione della nostra azienda, dopo aver compiuto grandi progressi nei processi di autorizzazione alla progettazione di reattori sia in Francia che nel Regno Unito, nonché nell'acquisizione di siti e nella presentazione di dossier di opzioni di sicurezza per il nostro impianto francese di assemblaggio del combustibile MOX", ha commentato ilInoltre,entrano inal posto di Florence Parly e Corine Raoux-Fontanet..Il board ha approvato il bilancio 2024. Nell'ultimo anno, l'azienda ha registrato undi 70 milioni di euro, di cui quasi 50 milioni di euro derivanti dalle vendite delle società del gruppo (Rutschi, SRS e Fucina Italia). Gli investimenti dell'azienda in attività a lungo termine, tra cui le attività di sviluppo presso il centro di ricerca e sviluppo di Brasimone in Italia, la creazione di brevetti e altre voci di proprietà intellettuale, hanno portato a un aumento di 41 milioni di euro di attività materiali e immateriali nel bilancio di Newcleo. Le sole attività materiali sono raddoppiate nel corso del 2024, raggiungendo i 59 milioni di euro.