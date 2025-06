Italmobiliare, al via dal 3 luglio un programma di buyback

Italmobiliare

(Teleborsa) -ha comunicato l'dal 3 luglio 2025 di uncon termine previsto entro e non oltre il 30 settembre 2025, per undicorrispondenti allo 0,824% del capitale sociale.Ilsarà pari adAl 30 giugno, la Società detiene direttamente 217.070 azioni pari allo 0,511% del proprio capitale sociale.Nel caso di completamento del Programma fino al limite massimo di azioni previsto, Italmobiliare arriverebbe a detenere complessivamente 567.070 azioni ovvero l’1,334% del capitale sociale.In Borsa, oggi, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,56%.