Monnalisa, CFO SIM alza target price e conferma Neutral

Monnalisa

(Teleborsa) - CFO SIM ha incrementato aper azione (dai precedenti 1,00 euro) ilsu, società specializzata in abbigliamento per bambini di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la" sul titolo visto il downside potenziale del 3%.Gli analisti scrivono che, nel 2024, Monnalisa ha registrato un calo dei ricavi a causa della continua contrazione dei mercati di riferimento in cui opera. La strategia di turnaround adottata, incentrata su un modello di business più snello, è in corso di attuazione e mira a rendere l'azienda un'azienda di abbigliamento per bambini multimarca e omnicanale agile. Si prevede che i benefici di un cambiamento strategico così radicale si concretizzeranno pienamente nel 2026.A seguito della pubblicazione dei risultati dell'esercizio 2024, CFO SIM ha aggiornato le stime tenendo conto di: 1) una più moderata evoluzione dei ricavi, che riflette l'attuale contesto di mercato sfavorevole e la continua razionalizzazione del canale Retail, prevedendo, 2) una riduzione dei principali costi di produzione e degli ammortamenti, più in linea con la nuova strategia volta a un modello di business più snello, e 3) un miglioramento delle dinamiche del capitale circolante netto, soprattutto grazie a termini di pagamento più estesi. Il risultato combinato è un calo medio del 10,9% e del 37,6% nelle stime su ricavi netti ed EBITDA, e un miglioramento del 16,3% della posizione finanziaria netta nel 2025-26.