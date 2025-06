Neosperience, CFO SIM pone rating under review dopo sospensione dagli scambi

Neosperience

(Teleborsa) - CFO SIM ha postoil target price (prima a 1,20 euro) e la raccomandazione (prima Neutral) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della Digital Customer Experience, in attesa di ulteriori evidenze sulla progressiva finalizzazione degli accordi di ristrutturazione del debito con gli istituti finanziari e della successiva approvazione del progetto di bilancio.Il Consiglio di Amministrazione di Neosperience ha preso atto che, al 20 giugno,del debito. Il 27 dicembre 2024 Neosperience ha annunciato di aver presentato richiesta di accesso alla procedura volontaria e stragiudiziale della "Composizione Negoziata della Crisi (CNC)", senza richiedere l'applicazione di misure di tutela del patrimonio sociale e relativa alla sola capogruppo Neosperience SpA, per fronteggiare una temporanea situazione di difficoltà finanziaria.In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha sottolineato che, sebbene il processo sia in corso e stia procedendo positivamente, necessita di ulteriore tempo per la valutazione di tutti gli aspetti legali e tecnici. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha prudentemente deliberato di rinviare l'approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio 2024 alla finalizzazione degli accordi quadro con tutti i soggetti finanziari coinvolti. Poiché Neosperience non approverà il progetto di bilancio entro il termine del 30 giugno 2025,delle azioni della società a partire da oggi, 23 giugno.