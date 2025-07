Exit per Esite (Spedire.com): va alla polacca Alsendo per 5,5 milioni di euro

UPS

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel settore della logistica digitale attraverso i brand Spedire.com e SpedirePRO, ha siglato un accordo per la, uno dei principali operatori tecnologici per la gestione delle spedizioni in Europa centro-orientale. Il valore dell'operazione è pari a 5,5 milioni di euro.Grazie all'ingresso in Alsendo, Esite potrà rafforzare ulteriormente la propria presenza sul mercato nazionale, ampliare la gamma di servizi per i clienti business e accelerare il piano di espansione verso nuovi mercati europei, si legge in una nota. Per Alsendo, si tratta della, Esite è un'importante realtà italiana della logistica tech, 100% made in Italy, con un team completamente distribuito e operante in full remote sin dal primo giorno. Collabora con i principali player del settore, tra cui, e solo nel 2024 ha gestito oltre 400.000 spedizioni."Entrare a far parte di un gruppo internazionale come Alsendo rappresenta una tappa molto importante e naturale del nostro percorso di evoluzione. Negli ultimi anni ci siamo concentrati sull'innovazione tecnologica e sull'ampliamento della nostra gamma di servizi - dichiaradi Spedire.com e SpedirePRO - Ora, entrando a far parte di un gruppo con competenze internazionali, siamo in una posizione più forte per scalare il nostro business, rafforzare la presenza sul mercato italiano e offrire un valore ancora maggiore ai nostri clienti, in particolare alle aziende. Questa operazione ci permetterà inoltre di programmare investimenti importanti per il futuro".L'operazione è stata resa possibile dal, azionista di maggioranza di Alsendo dal 2020. Esite era parte del portafoglio di, uno dei principali gruppi italiani attivi nell'e-commerce e nei servizi digitali, quotato su Euronext Milan.