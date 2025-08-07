Milano 10:25
41.171 +0,39%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:25
9.133 -0,34%
Francoforte 10:25
24.105 +0,76%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 6/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 6/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Bene il cross Euro / Dollaro USA, con un rialzo dello 0,72%.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,1687. Supporto a 1,16. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,1774.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```