Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 6/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Nuovo spunto rialzista per il Nasdaq Composite, che guadagna bene e porta a casa un +1,21%.
L'esame di breve periodo del Nasdaq Composite classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 21.342,5 e primo supporto individuato a 20.823,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 21.861,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)