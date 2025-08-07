Milano 10:27
41.186 +0,43%
Nasdaq 6-ago
23.315 0,00%
Dow Jones 6-ago
44.193 +0,18%
Londra 10:27
9.136 -0,31%
Francoforte 10:26
24.114 +0,79%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 6/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Nuovo spunto rialzista per il Nasdaq Composite, che guadagna bene e porta a casa un +1,21%.

L'esame di breve periodo del Nasdaq Composite classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 21.342,5 e primo supporto individuato a 20.823,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 21.861,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
