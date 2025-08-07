Milano
17:35
41.393
+0,93%
Nasdaq
19:32
23.289
-0,11%
Dow Jones
19:32
43.814
-0,86%
Londra
17:35
9.101
-0,69%
Francoforte
17:35
24.193
+1,12%
Giovedì 7 Agosto 2025, ore 19.48
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 1,1636 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1636 dollari alle 19:30
In breve
,
Finanza
07 agosto 2025 - 19.30
Euro a 1,1636 sul dollaro alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 1,1636 dollari alle 08:30
Analisi Tecnica: EUR/USD del 28/07/2025, ore 15:50
Cambi: euro a 1,1586 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1689 dollari alle 19:30
Titoli e Indici
Eur/Usd
-0,19%
Altre notizie
Cambi: euro a 1,1583 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1716 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1684 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1682 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1704 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1688 dollari alle 08:30