Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'8/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 agosto
Punta con decisione al rialzo la performance del Nasdaq Composite, con una variazione percentuale dello 0,98%.
Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 21.627,8, mentre il primo supporto è stimato a 21.094,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 22.161,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)