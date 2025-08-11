Milano 17:35
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'8/08/2025

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'8/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 agosto

Punta con decisione al rialzo la performance del Nasdaq Composite, con una variazione percentuale dello 0,98%.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 21.627,8, mentre il primo supporto è stimato a 21.094,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 22.161,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
