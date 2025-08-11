Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 19:58
23.592 -0,08%
Dow Jones 19:58
44.003 -0,39%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Cambi: euro a 0,9424 Franchi svizzeri alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9424 Franchi svizzeri alle 11:30
Euro a 0,9424 sul Franco Svizzero (CHF) alle 11:30.
Condividi
```