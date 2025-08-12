Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 21:01
23.808 +1,19%
Dow Jones 21:01
44.412 +0,99%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

Cambi: euro a 0,8631 sterline alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8631 sterline alle 15:41
Euro a 0,8631 sulla sterlina inglese alle 15:41.
Condividi
```