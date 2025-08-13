Analisi Tecnica: EUR/USD del 12/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Giornata positiva per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude a 1,1673.
Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,1692. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,1635. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,1749.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)