Milano 15:46
42.257 +0,77%
Nasdaq 15:46
23.935 +0,40%
Dow Jones 15:46
44.767 +0,69%
Londra 15:46
9.158 +0,11%
Francoforte 15:46
24.220 +0,81%

Cambi: euro a 0,9416 Franchi svizzeri alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9416 Franchi svizzeri alle 15:41
Euro a 0,9416 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
Condividi
```