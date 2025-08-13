Milano 12:06
42.162 +0,54%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:06
9.157 +0,10%
Francoforte 12:06
24.227 +0,84%

Cambi: euro a 172,666 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Euro a 172,666 sullo yen alle 11:30.
