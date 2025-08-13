New York: movimento negativo per Wal-Mart

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la big della grande distribuzione
, con una flessione del 2,35%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il Dow Jones
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
La tendenza di breve di Wal-Mart
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 102,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 100,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 104,2.
