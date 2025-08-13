Milano 12:11
42.182 +0,59%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:11
9.159 +0,12%
Francoforte 12:11
24.235 +0,87%

Petrolio a 63 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 63 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 63 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```