Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 14/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

Andamento piatto per il Nasdaq Composite, che propone sul finale un moderato -0,01%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 21.820,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 21.493. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 22.148,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
