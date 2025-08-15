Francoforte: scambi al rialzo per Talanx

(Teleborsa) - Balza in avanti Talanx
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,75%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Germany MDAX
, ad evidenza del fatto che il movimento di Talanx
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Il quadro tecnico di breve periodo di Talanx
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 124,5 Euro. Rischio di discesa fino a 121,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 127,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)