Analisi Tecnica: EUR/USD del 17/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,1735, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,1672. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,1798.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
