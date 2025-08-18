Milano
17:35
42.642
-0,03%
Nasdaq
21:39
23.706
-0,03%
Dow Jones
21:39
44.900
-0,10%
Londra
17:35
9.158
+0,21%
Francoforte
17:35
24.315
-0,18%
Lunedì 18 Agosto 2025, ore 21.56
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,9424 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9424 Franchi svizzeri alle 15:41
In breve
,
Finanza
18 agosto 2025 - 15.41
Euro a 0,9424 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,9424 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,9346 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,9411 Franchi svizzeri alle 08:30
Cambi: euro a 0,9304 Franchi svizzeri alle 15:41
Titoli e Indici
Eur/Chf
-0,21%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,9345 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9321 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,9414 Franchi svizzeri alle 08:30
Cambi: euro a 0,9314 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,935 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,943 Franchi svizzeri alle 11:30