Milano 9:39
42.633 -0,05%
Nasdaq 15-ago
23.712 0,00%
Dow Jones 15-ago
44.946 +0,08%
Londra 9:39
9.142 +0,03%
24.272 -0,36%

Natural Gas (Amsterdam) a 30,36 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 30,36 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 30,36 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```