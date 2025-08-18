Milano
17:35
42.642
-0,03%
Nasdaq
21:47
23.721
+0,04%
Dow Jones
21:47
44.945
0,00%
Londra
17:35
9.158
+0,21%
Francoforte
17:35
24.315
-0,18%
Lunedì 18 Agosto 2025, ore 22.04
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Natural Gas (Amsterdam) a 30,91 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 30,91 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
18 agosto 2025 - 19.30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 30,91 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Natural Gas (Amsterdam) a 32,98 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 35,08 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 32,31 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 33,19 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Argomenti trattati
Amsterdam
(31)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
-0,39%
Altre notizie
Natural Gas (Amsterdam) a 32,2 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 35,14 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 32,28 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 32,19 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 32,23 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 32,31 euro per Megawatt-Ora alle 11:30