New York: scambi in positivo per MongoDB

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della piattaforma di database moderna e generica, con una variazione percentuale del 3,37%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MongoDB rispetto all'indice di riferimento.


La situazione di medio periodo di MongoDB resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 227,8 USD. Supporto visto a quota 221,9. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 233,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
