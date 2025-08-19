Milano
15:52
42.967
+0,76%
Nasdaq
15:52
23.575
-0,59%
Dow Jones
15:52
45.062
+0,33%
Londra
15:52
9.189
+0,34%
Francoforte
15:51
24.410
+0,39%
Martedì 19 Agosto 2025, ore 16.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,9404 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9404 Franchi svizzeri alle 15:41
In breve
,
Finanza
19 agosto 2025 - 15.41
Euro a 0,9404 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,9429 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9295 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9426 Franchi svizzeri alle 08:30
Cambi: euro a 0,9295 Franchi svizzeri alle 15:41
Titoli e Indici
Eur/Chf
-0,18%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,9295 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,9422 Franchi svizzeri alle 08:30
Cambi: euro a 0,9275 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9275 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9408 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,9426 Franchi svizzeri alle 15:41