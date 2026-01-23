Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi

Cosa sono le criptovalute

Blockchain, decentralizzazione e limiti pratici

Stablecoin: cosa sono e perché stanno crescendo

I diversi modelli di stablecoin e i loro rischi

Perché le istituzioni guardano alle stablecoin con interesse

Cos’è l’euro digitale

Come funzionerebbe l’euro digitale in pratica

Perché l’Unione Europea punta sull’euro digitale

Differenze chiave tra criptovalute, stablecoin ed euro digitale

ASSET DESCRIZIONE COME FUNZIONA ESEMPI Criptovalute Asset digitali decentralizzati, senza valore stabile e senza emittente pubblico. Sono usate soprattutto come strumenti finanziari ad alto rischio Le transazioni sono validate da una rete decentralizzata (blockchain), senza banche o autorità centrali. Il valore dipende dal mercato Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) Stablecoin (valuta fiat) Asset digitali progettati per mantenere un valore stabile, ancorato a una valuta ufficiale Ogni token dovrebbe essere coperto da riserve in valuta fiat detenute dall’emittente USDT, USDC (dollaro), EURC (euro) Stablecoin (bene reale) Stablecoin legate al valore di un asset fisico, come l’oro Ogni token rappresenta una quantità precisa di bene reale custodito in riserve PAXG, XAUT Stablecoin (cripto-collateralizzate) Stablecoin garantite da altre criptovalute, con garanzie superiori al valore emesso Usano la sovracollateralizzazione e liquidazioni automatiche per compensare la volatilità DAI Stablecoin algoritmiche Stablecoin senza riserve reali, basate su meccanismi automatici di mercato Algoritmi regolano l’offerta per mantenere il valore, ma il sistema dipende dalla fiducia del mercato TerraUSD (UST), Iron Finance (IRON) Euro digitale Moneta pubblica digitale con valore stabile e corso legale, emessa dalla BCE Emissione centrale da parte della BCE, distribuzione tramite banche e PSP, uso come mezzo di pagamento, non come investimento Euro digitale (in progetto)

Negli ultimi anni, il termineè diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.come Bitcoin o Ethereum,ancorate a valute tradizionali (e non solo) edpromosso dalle istituzioni europee non svolgono la stessa funzione, non rispondono agli stessi bisogni e, soprattutto, non sono pensati per lo stesso tipo di utilizzo. Ci sono delleimportanti da capire, che spiegano anche perché le autorità monetarie guardano con sospetto alle criptovalute speculative, hanno un’attenzione crescente verso le stablecoin e un interesse strategico volto allo sviluppo di una moneta digitale pubblica. Andiamo quindi a chiarire cosa sono questi strumenti, come funzionano, quali problemi cercano di risolvere e quale ruolo stanno assumendo nelle scelte di governi e banche centrali.Lenascono nel 2009 con, la prima a funzionare su scala globale, ideata da Satoshi Nakamoto (la cui identità reale è ancora sconosciuta), con l’obiettivo dichiarato di. Dal punto di vista tecnico sono, in cui le transazioni vengono validate da unae registrate in modo permanente. Non esiste una versione fisica, né un’autorità che ne garantisca il valore o ne controlli l’emissione.Dal punto di vista economico, però, le. Non sono un mezzo di pagamento comunemente accettato, perché non hanno corso legale e vengono accettate solo su base volontaria. Non sono neppure una buona unità di conto, perché il loro valore cambia rapidamente anche nell’arco di poche ore., con oscillazioni che espongono a guadagni elevati, ma anche a perdite improvvise. Per questo, oggi, le criptovalute sono utilizzate soprattutto come, più che come moneta nel senso tradizionale del termine.La tecnologia alla base delle criptovalute è la, un registro distribuito che contiene tutte le transazioni effettuate sulla rete. Ogni partecipante conserva una copia del registro e contribuisce alla sua validazione secondo regole matematiche condivise. Questo modello funziona, ma può richiedere molta energia, è tecnicamente complesso e non è immediato nei pagamenti, quindi risulta poco pratico per l’uso quotidiano.La, spesso presentata come un vantaggio assoluto, comporta anche. Se si perdono le chiavi di accesso, i fondi sono irrecuperabili. Se una piattaforma di scambio fallisce, non esistono garanzie pubbliche. Inoltre, il cosiddetto pseudonimato rende più complesso il contrasto a riciclaggio e truffe, uno dei motivi per cui le autorità di vigilanza mantengono un atteggiamento prudente.Lenascono per risolvere il principale limite delle criptovalute tradizionali: la. Si tratta di asset digitali progettati, ancorandolo a un riferimento esterno come una(ovvero, le monete ufficiali emesse dagli Stati), uno, in alcuni casi, a. Esempi tipici sono USDT e USDC, ancorate al dollaro, EURC legata all’euro, oppure token come PAXG e XAUT collegati all’oro fisico. La stragrande maggioranza del mercato è composta da, con un rapporto di uno a uno tra token emesso e valore di riferimento.A differenza di Bitcoin, le stablecoin non nascono per essere strumenti speculativi, ma. Vengono utilizzate praticamente come ponte nei mercati crypto, per i pagamenti internazionali, per la conservazione temporanea di valore e per ridurre i costi e i tempi dei trasferimenti transfrontalieri. Proprio questa funzione pratica ha attirato l’attenzione di grandi operatori finanziari, aziende tecnologiche e istituzioni.Non tutte le stablecoin funzionano allo stesso modo. Quellesi basano sulla fiducia che l’emittente detenga realmente asset liquidi sufficienti a coprire i token in circolazione. Questo modello è relativamente semplice, ma introduce un elemento di centralizzazione e richiede trasparenza, controlli e regole chiare.Esistono poi: per ridurre il rischio legato alla loro volatilità, richiedono garanzie superiori al valore emesso, un meccanismo chiamato. Ad esempio, per ottenere 100 euro "virtuali" sotto forma di stablecoin non basta depositare 100 euro in criptovalute, ma bisognerà depositarne 150 o 200. Questo perché se il valore della criptovaluta scende, la garanzia resta comunque sufficiente a coprire la stablecoin, mentre se scende troppo, il sistema liquida automaticamente la garanzia per evitare perdite. In questo modo, la stablecoin si mantiene il più possibile stabile:è la stablecoin più nota di questo tipo.Infine, lecercano di, senza riserve reali. Questi modelli si sono dimostrati i più fragili, perché. Quando questa viene meno, il meccanismo può collassare rapidamente, come già accaduto con Iron Finance (IRON) nel 2021 e TerraUSD (UST) nel 2022.Le stablecoin pongono un problema nuovo per le autorità monetarie, perché se da un lato offrono efficienza nei pagamenti, velocità e costi ridotti, soprattutto nei trasferimenti internazionali, dall’altro, se vengono emesse e diffuse su larga scala da soggetti privati,, con potenziali effetti sulla stabilità finanziaria e sulla politica monetaria.Negli Stati Uniti, il dibattito normativo si è intensificato proprio per, garantendo riserve solide e controlli adeguati. In Europa, invece, si predilige più un atteggiamento di prudenza: le stablecoin rientrano nel quadro regolatorio delle cripto-attività, con requisiti stringenti per tutela dei consumatori e stabilità del sistema.è una proposta completamente diversa rispetto a quello che abbiamo visto fino a qui. Non è una criptovaluta, non è uno strumento di investimento e non è emesso da soggetti privati. Si tratta di una, emessa e garantita dalla, con valore stabile e pensata per avere corso legale, affiancando il contante e i pagamenti elettronici già esistenti.Dal punto di vista concettuale, l’euro digitale rappresenta. Il suo valore non fluttua, non dipende da domanda e offerta di mercato e non è progettato per generare rendimento. Serve esclusivamente come, accessibile a cittadini e imprese, anche in assenza di connessione internet grazie a modalità di utilizzo offline.Il modello ipotizzato è ibrido. La BCE emette la moneta e gestisce l’infrastruttura centrale, mentre la distribuzione avviene tramite banche e prestatori di servizi di pagamento. Gli utenti utilizzerebbero, senza dover cambiare radicalmente abitudini.Sono previsti limiti di detenzione per evitare spostamenti massicci di liquidità dai conti bancari, e non è prevista alcuna remunerazione. L’euro digitale, quindi, non sostituisce i depositi né diventa uno strumento di risparmio, ma resta un mezzo di pagamento pubblico, sicuro e standardizzato.Oggi i pagamenti digitali europei dipendono in larga parte da circuiti privati extraeuropei. Una moneta digitale pubblica consentirebbe di, aumentare la concorrenza nel settore dei pagamenti e ridurre i costi per cittadini e imprese.Inoltre, l’euro digitale offre una, evitando che il ruolo della moneta venga progressivamente delegato a soggetti non pubblici. In questo senso, rappresenta un presidio di stabilità piuttosto che un’innovazione speculativa.Criptovalute, stablecoin ed euro digitale rispondono dunque a logiche diverse. Riepiloghiamole nella seguente tabella:A oggi, lo scenario che si sta delineando sembra abbastanza chiaro. Mentre le criptovalute continuano a esistere come strumenti di mercato, con cicli di euforia e correzione, le stablecoin stanno diventando infrastrutture di pagamento sempre più rilevanti, ma sotto osservazione regolatoria. L’euro digitale, invece, rappresenta la risposta pubblica europea alla trasformazione della moneta nell’era digitale. Una cosa certa è l’elemento chiave che accomuna tutte queste alternative: la