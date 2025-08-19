Francoforte: scambi al rialzo per Durr

(Teleborsa) - Seduta positiva per Durr
, che avanza bene del 2,94%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Durr
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Durr
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 22,25 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 23 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 21,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)