Milano 15:58
42.965 +0,76%
Nasdaq 15:58
23.613 -0,42%
Dow Jones 15:58
45.055 +0,32%
Londra 15:58
9.184 +0,28%
Francoforte 15:58
24.415 +0,41%

Francoforte: scambi al rialzo per Durr

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Durr
(Teleborsa) - Seduta positiva per Durr, che avanza bene del 2,94%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Durr più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Durr, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 22,25 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 23 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 21,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```