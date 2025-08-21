Milano 9:45
43.010 +0,34%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:45
9.297 +0,09%
24.295 +0,08%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 20/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 20/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Debole la giornata per il Nasdaq Composite, che porta a casa un calo dello 0,67%.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 21.531,4. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 20.993,6. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 20.814,3, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```