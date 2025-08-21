Milano 15:34
42.890 +0,06%
Nasdaq 15:34
23.178 -0,31%
Dow Jones 15:34
44.756 -0,41%
Londra 15:34
9.282 -0,07%
Francoforte 15:34
24.226 -0,21%

Cambi: euro a 1,164 dollari alle 15:41

In breve, Finanza
Euro a 1,164 sul dollaro alle 15:41.
