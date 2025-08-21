Milano 15:35
42.912 +0,11%
Nasdaq 15:35
23.157 -0,40%
Dow Jones 15:35
44.710 -0,51%
Londra 15:35
9.284 -0,04%
Francoforte 15:35
24.224 -0,22%

Francoforte: performance negativa per Beiersdorf

Si muove verso il basso la compagnia di prodotti per la cura della persona, con una flessione del 2,43%.
