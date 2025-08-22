Milano 10:06
Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 21/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 21 agosto

Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,38%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,1573 con tetto rappresentato dall'area 1,1679. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,1537.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
