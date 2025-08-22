Milano 12:17
Gas, indice IGI in rialzo a 36,22 euro/MWh

(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI - Italian Gas Index per oggi, 22 agosto 2025, è pari a 36,22 euro/MWh, in rialzo rispetto al 21 agosto, quando si era attestato a 35,42 euro/MWh.

L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
