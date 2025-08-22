Milano
12:18
43.227
+0,50%
Nasdaq
21-ago
23.143
0,00%
Dow Jones
21-ago
44.786
-0,34%
Londra
12:18
9.306
-0,04%
Francoforte
12:18
24.309
+0,07%
Venerdì 22 Agosto 2025, ore 12.34
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Natural Gas (Amsterdam) a 33,41 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 33,41 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
22 agosto 2025 - 11.30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 33,41 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Natural Gas (Amsterdam) a 33,77 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 33,25 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 33,1 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 32,64 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Argomenti trattati
Amsterdam
(42)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
-0,21%
Altre notizie
Natural Gas (Amsterdam) a 33,11 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 31,3 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 32,55 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 33,61 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 32,94 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 31,32 euro per Megawatt-Ora alle 08:45