Milano 10:12
43.090 +0,18%
Nasdaq 21-ago
23.143 0,00%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 10:12
9.301 -0,09%
Francoforte 10:12
24.286 -0,03%

Oro: 3.327,59 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 3.327,59 dollari alle 08:30
L'Oro vale 3.327,59 dollari l'oncia (-0,33%) alle 08:30.
Condividi
```