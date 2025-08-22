Milano 16:19
43.506 +1,15%
Nasdaq 16:20
23.494 +1,52%
Dow Jones 16:20
45.438 +1,46%
Londra 16:19
9.351 +0,45%
Francoforte 16:17
24.430 +0,56%

Oro: 3.333,42 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 3.333,42 dollari alle 15:40
L'Oro vale 3.333,42 dollari l'oncia (-0,16%) alle 15:40.
Condividi
```