Orsini: riequilibrare cambio euro-dollaro

(Teleborsa) - "Con la formalizzazione dell'accordo Usa-Ue finalmente siamo a un punto fermo. Da quanto afferma Palazzo Chigi si ha la certezza che siamo al 15% anche su settori come il farmaco e l'automotive. Elemento estremamente import. Quindi, l'incremento non è del 15%, ma del 10,2% che pone l'Ue al di sotto dell'aumento dei dazi americani nel mondo che è intorno al 12-13%". Lo dice il presidente di Confindustria,in un'intervista al Sole 24 Ore."Ma non è questione solo di dazi - prosegue - dobbiamo riequilibrare il cambio euro-dollaro."Come imprenditori dobbiamo proteggerci, ma è il momento che