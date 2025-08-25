Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:41
23.495 -0,01%
Dow Jones 19:41
45.344 -0,63%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 24/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,1761, mentre il primo supporto è stimato a 1,1646. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,1876.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
