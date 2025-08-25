New York: andamento sostenuto per Wynn Resorts

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che gestisce una importante catena di Casino
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,32%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Wynn Resorts
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve della compagnia con sede a Las Vegas
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 119,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 116. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 122,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)