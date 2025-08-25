Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:53
23.514 +0,07%
Dow Jones 19:53
45.380 -0,55%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

New York: andamento sostenuto per Wynn Resorts

Migliori e peggiori
New York: andamento sostenuto per Wynn Resorts
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che gestisce una importante catena di Casino, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,32%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Wynn Resorts più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve della compagnia con sede a Las Vegas rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 119,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 116. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 122,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```