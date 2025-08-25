New York: andamento sostenuto per Wynn Resorts

società che gestisce una importante catena di Casino

Wynn Resorts

S&P-500

compagnia con sede a Las Vegas

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,32%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 119,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 116. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 122,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)